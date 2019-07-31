大陆暂停居民赴台个人游 分析师估台今年GDP少0.2百分点

中国海峡两岸旅游交流协会今天公告称，鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台湾个人游试点。分析师估计，此将减损台湾今年GDP约0.2百分点。

据路透社报道，台湾观光局统计，今年上半年来台陆客达160万人次左右，凯基投顾分析师刘建志表示，过去2015至2016年台湾总统大选前也有相似的情况。“只要大选前，中国大陆觉得情况不利，就会限缩来台旅客，之前是团客，现在是自由行旅客。”

刘建志说，若以观光局公布上半年来台160多万人次、自由行和团客各是四比三的情况来看，8月开始限缩可能下半年粗估会减损76万人次，若与来台天数和消费相乘，估会减少375亿元（新台币，下同，约17亿新元）的消费。若以逾18兆元的台湾一年国民生产总额计，约减0.2个百分点。

今年上半年中国大陆赴台个人游人数达到167万人，同比增长28%。去年全年赴台个人游为269万人，较上年减少1%，较2015年高点414万人则急剧下降35%。

温州一位25岁的杨小姐说：“中午从网上知道的消息, 第一反应就是我马上就要出去旅游嘛，这不是搞我吗，我签注8月份马上就要到期了，我们是9月份出去，机票酒店全部都订好了。”她去年去过台湾，认为“那边人都很友好...我很喜欢台湾，所以还想再去。”

报道称，自2011年6月28日启动首批大陆居民赴台个人旅游试点以来，已经累计开放了五批共47个城市。

