中国西部10省份公布上半年GDP数据 三省份GDP过万亿

中国媒体透露，四川、陕西、重庆、广西、内蒙古、云南、贵州、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏12个西部省份中，已有除新疆、西藏外的10个省份发布了上半年GDP（地区生产总值）数据。其中又以四川、陕西，以及重庆的GDP过万亿。

据澎湃新闻报道，已公布数据的四川（20517.2亿元）、陕西（11625.57亿元）、重庆（10334.76亿元）、广西（8906.91亿元）、内蒙古（8266.7亿元）、云南（7957.43亿元）、贵州（7212.94亿元）、甘肃（3771.8亿元）、宁夏（1742.60亿元）、青海（1278.18亿元）这10个省份中，四川上半年GDP数据超过2万亿元，GDP数据超过1万亿元的省份有三个，超过7000亿元的省份有七个。

从经济增速来看，云南（9.2%）、贵州（9.0%）、四川（7.9%）、宁夏（6.5%）、重庆（6.2%）、甘肃（6.0%）、广西（5.9%）、青海（5.7%）、内蒙古（5.5%）、陕西（5.4%）这10个省份中，有四个省份今年上半年GDP增速超过中国上半年平均水平（6.3%）；云南、贵州上半年GDP增速数据目前暂列中国第一、第二。

