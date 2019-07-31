平均不到40岁 第四批北京援青人才抵达西宁完成交接

中国北京市扶贫支援办透露，青海省第三、第四批援青干部人才轮换交接大会昨天在西宁召开。据悉，第四批援青干部人才将于8月3日正式赴玉树开展援建工作。

据《新京报》报道，北京市委组织部纪检监察组组长张保民介绍，自对口支援青海玉树以来，北京市先后派出了三批、142名援青干部人才投身于玉树的产业发展、项目建设、民生改善、民族团结等方面。

2016年以来，第三批援青干部人才共计65人围绕“精准扶贫，精准脱贫”，先后帮助玉树完成81个贫困村退出、8.6万建档立卡贫困人口脱贫的任务。2018年底，玉树州一市五县中的玉树市和称多县顺利通过省级脱贫验收。

报道称，随着第四批援青干部人才进青履职，北京第三批援青干部在压茬交接工作后返京；此次交接的第四批援青干部人才共有38人，平均年龄不到40岁，其中包括10名医疗教育领域的专业技术人才。他们将于8月3日正式赴玉树开展援建工作。

自2010年1月，中央作出对口支援四省藏区的决定，32个中央和国家机关、六个省市和18家中央企业加大对口援青，援青资金总量突破110亿元（人民币，22亿新元），累计落实援青项目2100多个。