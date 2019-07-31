习近平《求是》刊文：要有正视问题的自觉 刀刃向内的勇气

中共中央机关刊物《求是》杂志明天将发表中共总书记习近平的文章《牢记初心使命，推进自我革命》。文章强调，“不忘初心、牢记使命，关键是要有正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，关键在党的各级领导干部特别是高级干部”。

据新华社报道，文章称，中国共产党作为百年大党，如何永葆先进性和纯洁性、永葆青春活力，如何永远得到人民拥护和支持，如何实现长期执政，是必须回答好、解决好的一个根本性问题。文章也称，越是长期执政，越不能忘记党的初心使命，越不能丧失自我革命精神。

文章指出，中国共产党是用马克思主义武装起来的政党，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命，并一以贯之体现到党的全部奋斗之中。“我们党始终坚守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴这个初心和使命，义无反顾向着这个目标前进，从而赢得了人民衷心拥护和坚定支持”。

文章强调，做到不忘初心、牢记使命，必须有强烈的自我革命精神。要在自我净化、自我完善、自我革新、自我提高上下功夫。中国共产党的自我革命任重而道远，决不能有停一停、歇一歇的想法。“不忘初心、牢记使命，关键是要有正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，关键在党的各级领导干部特别是高级干部”。