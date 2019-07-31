美国前驻港总领事 冀北京给香港空间

美国前驻香港总领事唐伟康（Kurt Tong）说，美国对港政策应持续在《香港政策法》框架内运作，但华盛顿应更积极与香港接触，不要把香港看作次要议题。他也向北京政府建言，冀北京在对港事务上“退一步”，给予香港更多空间。

据《明报》报道，唐伟康周二（30日）在美国智库战略与国际研究中心（CSIS）的研讨会上，谈及香港近期的局势以及与中央政府的关系。唐伟康说，他希望中央政府在对港事务上要冷静后退，在北京和香港之间创造更多空间。

作为前美国驻香港最高层级的外交官，唐伟康建议美国及其他外国政府多与香港接触，并坦诚直率地发表对港看法，但也別因香港涉及中国议题而夸大香港面临的情况。

唐伟康认为，如果美国对港政策偏离《美国—香港政策法》的框架是不明智的举动。《香港政策法》载明，如果香港不再享有足够自治，美国政府将重新考虑是否给予香港特殊待遇。被问到是否认为香港仍享有“足够自治”，他引述国务院早前报告称，香港自治仍足够但在下降。

唐伟康说，“香港的成功在于其与中国不同，却是中国的一部分”，而近年来北京与港府似乎忽视了这一让香港与众不同的关键，同时也低估了港人对“一国两制”的焦虑。

报道称，唐伟康在演讲中还说，特朗普政府倾向于将美中贸易等首要目标放于优先位置，而把香港等议题列为次要议题。他呼吁，华盛顿对外政策不应只是关于交易，应坚持原则性价值观。