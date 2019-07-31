柯文哲组“台湾民众党” 8月6日创党大会

2020总统大选白热化，台北市府顾问蔡壁如今天（31日）下午亲赴内政部递件申请组党，党名就叫“台湾民众党”。据了解，柯文哲明天将亲自对外说明。

综合联合新闻网与《自由时报》报道，柯文哲阵营幕僚证实，预计8月6日正式成立“台湾民众党”，当天不仅是民主运动先驱蒋渭水的生日，更是柯文哲的生日，选在那天其实有其意义存在。

蔡壁如表示，今天下午是为了组党，要开一个创党大会，开会通知单送到内政部，内政部列席进入审查程序，不料消息竟然走漏。他还表示，新党“不知道会不会成功。”

至于组党是否代表不参选2020，改和郭台铭合作？柯营幕僚表示，两者没有必要的关联性，对于柯文哲而言，继承蒋渭水的职志，一直是柯的信念也是从政理念，如今组党，也是为了宣扬蒋渭水的理念。

实际上，医生出身的柯文哲向来以蒋渭水传人自居，过去公开演讲时，都曾搬出蒋渭水的照片，强调蒋渭水一手提着公事包，一手提着铺盖，平日行医，抽出时间就到处演讲，强调自己就像是蒋渭水一样。

当年蒋渭水成立“台湾民众党”，自许为改革先锋，以“实现政治的、经济的、社会的自由”为民众党三大目标，强调“确立民本政治、建设合理的经济组织、改废社会之缺陷”，如今柯文哲挑在蒋渭水的生日当天创立台湾民众党，格外引人注目。