【视频】解放军驻港部队发布宣传片 展示防暴演练画面

视频来源：解放军驻港部队官方微博

中国解放军驻香港部队昨天在其官方微博发布的时常约3分钟宣传片，其中近半分钟展示了驻港部队的防暴演练画面。

驻香港部队在微博上的配文说：“驻港部队是国家主权的重要体现；是维护“一国两制”的重要力量；是维护香港繁荣稳定的重要基石！”

配文称：“聚力备战打仗，苦练杀敌本领，始终保持弓满弦、剑出鞘的进击状态！”

配文还说，“驻香港部队是香港繁荣稳定的定海神针，我们将坚决贯彻党中央、中央军委和习主席决策指示，坚决支持特区政府、行政长官和爱国爱港力量，我们有决心、有信心、有能力坚决维护国家主权、安全、发展利益，有决心、有信心、有能力坚决维护香港长期繁荣稳定。”

另据中通社报道，中国解放军驻港部队司令员陈道祥昨天也公开表示，近段时间以来，香港发生一系列极端暴力事件，严重破坏了香港繁荣稳定的大局，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线，绝对不能容忍，我们对此表示强烈谴责。

陈道祥表示，驻军将坚决听从中共中央、中央军委和习主席指挥，坚决贯彻《基本法》《驻军法》，坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动，坚决维护国家主权安全和香港繁荣稳定，与社会各界携手开创香港更加美好的明天。