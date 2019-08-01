7月财新中国制造业PMI录得49.9 回升0.5个百分点

8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.9，较6月上升0.5个百分点，继续处于荣枯分界线以下，但降幅有所收窄。

据财新网报道，这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致，中国国家统计局前一天公布的7月制造业PMI录得49.7，高出6月0.3个百分点。

7月财新中国制造业PMI的改善，一定程度上源于产出回升。7月产出指数重回扩张区间。部分厂商表示，需求相对有所改善，带动产量趋稳。新订单总量也结束二季度末的小幅收缩，出现微幅扩张，增长动力主要来自内需改善，新增出口订单仍无起色。部分厂商反映，中美贸易争端持续，继续给出口销售带来压力。

订单表现疲弱，导致厂商连续四个月压缩用工，7月制造业就业指数继续处于收缩区间，且创下2月以来最低。

7月制造商采购活动再度扩张，不过，鉴于需求相对疲弱，制造商对库存采取审慎态度，投入品库存和成品库存均有所下降。

制造商反映，平均投入成本在7月继续上升，但升幅轻微。与此同时，为刺激顾客需求，促进新订单增长，出厂价格指数1月以来首次落入收缩区间。

7月业界对未来12个月生产前景乐观度从6月的历史最低点，回升至三个月高点，但仍处于历史较低水平。厂商预期市况好转，且有新产品问世。不过，由于忧虑中美贸易谈判的后续结果，业界整体信心度仍然受到影响。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，7月中国经济出现回温迹象，企业家信心有所修复，体现中国经济韧性较强，减税降费等托底政策发挥效果。由此，房地产调控及金融监管政策的定力或将得到强化。