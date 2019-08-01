中国富豪刘忠田被美国起诉 被控走私铝材逃避18亿美元关税

美国联邦检察官周三表示，中国富豪刘忠田因将大量铝材走私至美国，图谋躲避18亿美元（24.75亿新元）关税，已被起诉。

据路透社报道，55岁的刘忠田、中国忠旺以及数名被告，遭到洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉。刘忠田为中国忠旺创办人。

这份日期为5月7日的起诉书此前并未对外披露，直至周二深夜才为人所知。而此时正值美国与中国贸易谈判人员恢复磋商，期能结束两国间的贸易紧张关系。

中国忠旺尚未立即回覆置评请求，因为还不是正常上班时间。

据华尔街日报，刘忠田据信仍在中国，当局已对其发出逮捕令。中国与美国没有签署引渡协议。目前还不清楚刘忠田是否在美国聘请律师。据福布斯杂志，刘忠田及其家人身价32亿美元。

检方称，避税计划最早开始于2008年，最终还涉及逃漏2011年美国商务部对进口自中国的各种挤制铝材征收的关税。

起诉书称，与刘忠田相关企业通过洛杉矶地区的港口进口已经点焊在一起的铝型材，而这些铝型材的外观看起来像不在征税范围内的成品“铝板”。

检方称，然后刘忠田将这些铝材存储于南加州四座仓库，并与同伙安排将这些铝材以假销售的方式卖给他控制的企业，藉此夸大中国忠旺的财务状况，使其显得更富有价值。

根据起诉书，人称“大老板”或“刘大叔”的刘忠田，还被指控进行“大规模”洗钱操作，涉及使用壳公司向中国忠旺转移资金。

美国政府称，这种操作使刘忠田的公司相对美国对手而言，拥有了不公平的竞争优势，同时还带来其他风险。

“当国内工业失去为美国国防和关键基础设施应用开发和供应产品的能力时，我们不得不依赖并不可靠的进口，这将危及国家安全，”国土安全调查局探员Joseph Macias在一份声明中称。

刘忠田和另外几位被告面临电信诈骗、洗钱、向海关提交虚假文件和共谋的指控。

大部分指控将带来每项最高20年的刑期，如果连续执行最长将达465年。