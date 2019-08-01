中国8月起停播娱乐性较强古装、偶像剧

中国国家广播电视总局最新通知指，中国各电视台8月份起不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧。

综合《21世纪经济报道》和新郎娱乐报道，中国国家广播电视总局电视剧司近日发布了《关于做好庆祝新中国成立70周年电视剧展播工作的通知》。根据通知，总局拟于8月份开始重点电视剧“百日展播”活动，向新中国成立70周年献礼。展播活动遴选《可爱的中国》《伟大的转折》《重庆谈判》《人民的选择》《人民总理周恩来》《外交风云》等86部剧目，供中国各级电视台尤其是各省级卫视自8月起选购播出。

在通知中，广电总局要求，各省广电局要切实加强电视剧播出工作指导，把旗帜鲜明讲政治作为电视剧选购播出的生命线，坚持讲政治、顾大局，严把选剧关、内容关、播出关，加强宣传期播出调控，不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧，确保编排播出剧目与宣传期整体氛围相协调，圆满完成“百日展播”活动。

事实上，业内对于这一状况早有准备。在播古装剧纷纷“加更”，甚至多次“加更”，配合“百日展播”活动。

《陈情令》在7月1日加更了一轮，由周更四集改为周更六集，按此进度本应在8月14日迎来大结局。结果7月29日突然再次“加更”，8月7日，超前点播直通结局；《长安十二时辰》7月15日已经宣布加更，由之前的每周更新四集改为每周更新六集，本来将在8月12日迎来大结局。结果7月31日再次宣布“加更”，8月5日20点会员一次更新5集，8月12日中午12点更新大结局；《宸汐缘》周播10集，将于8月16日大结局；《九州缥缈录》一周更新八集，会员始终多看六集，为了尽快播完，浙江卫视首次将周播剧场从原有的每周二到周四调整为每周一到周四22点，四天连播。