苹果在华销售好转吸引投资人回归

苹果股价当地时间周三（31日）大涨4.4%，此前该公司表示中国销售情况有所改善。

据路透社报道，如果能够维持涨势，苹果市值将再度逼近1万亿美元（1.38万亿新币）关卡，仅次于全球市值最高企业微软。截至上一季末，苹果有45.3亿股的流通股。

苹果在周二盘后公布的获利报告中表示，第三财季服务营收增长12.6%至115亿美元，抵销全球iPhone销售下滑12%至约260亿美元的影响。

苹果执行长库克(Tim Cook)在发布财报后的电话会议中表示，“我们对于中国App Store强劲增长带动服务收入实现双位数的成长感到特别高兴。”

对于苹果在中国大陆的营收，库克表示，会计年度第三季苹果设备用户总数取得增长，更多地推动中国市场服务收入的增长。

iPhone在中国的销售继续下滑，中国经济放缓忧虑也是苹果股价没能突破去年高点的原因。不过相比于去年底市场抛售时触及的低点，估值仍已经高出50%。

有几家券商预估，苹果服务业务和今年下半年将推出的新款iPhone将带来提振，缓和了华尔街的紧张情绪。

摩根大通分析师Samik Chatterjee对该股的评级为“加码(Overweight)”，他表示，相信苹果服务业务的转型以及强劲的产品周期，为持有该股提供了充分理由。

43家对苹果股票作出评级的券商中，至少有11家上调该股的目标股价，花旗更是大幅调升45美元至250美元。券商给出的目标股价当前中值为217美元。

瑞士信贷分析师在报告中写到，“苹果继续从财年之初的困难局面中恢复，我们对此感到鼓舞。”但他们也表示，随着秋季产品发布越来越多，iPhone仍然是一项拖累因素。