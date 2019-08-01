美海军高官：不刺激伊朗 集中资源应对中俄

美国海军一名高级官员说，美军正刻意避免刺激伊朗，以便集中精力应对中国和俄罗斯的安全挑战。

据美国之音报道，预计即将获得核准，升任美国海军作战部长的吉尔代中将(Michael Gilday)当地时间周三（31日）在美国参议院军事委员会作证时表示，美国海军在中东地区部署了必要资源应对那里的紧张局势，但是美军正采取各项措施，尽力降低美军在中东地区参与大规模军事行动的可能性。

他表示，这样做是为了美军能集中精力实施新的国家国防战略。这项战略视中国和俄罗斯为美国的主要安全挑战。

吉尔代称，“我们正小心翼翼展开军事行动，向那个地区只派出了少量的军力，注重安保和应急，目的是不去刺激伊朗。我的确认为外交努力能为化解危机提供机会、将我们带回谈判桌，好让我们在全球军力部署的努力中将资源用来应对俄罗斯和中国。”

在听证会上，多位美国军委会成员表达了对中国迅速扩张军力的不安。吉尔代中将说，为了应对中国的挑战，美国海军继续致力于合理安排资源，以保持和增强在印太地区的军力部署。

吉尔代说：“我们必须要在那里，而且每天都要在那里。我们在南中国海、在东中国海以及在马六甲海峡等重要海峡的部署表达了我们对维护自由与开放印太地区的意愿，并且向中国和我们的地区伙伴们送去一个坚定信号：我们将维护全球商业航海的自由。”

吉尔代中将曾经指挥过美国海军第八航母战斗群、海军第十舰队、海军舰队网络司令部，目前是美军参谋长联席会议作战部主任。

出席星期三听证会的美国参议院军委会几乎所有成员都表示会投票支持吉尔代升任四星上将、接替理查森上将(Admiral John Richardson)出任新的美国海军作战部长。