王健林在陕西再投20个万达广场

中国大连万达集团董事长王健林宣布，要在陕西省继续投资20个万达广场，同时还要把万达体育集团中国总部落在西安。

据澎湃新闻报道，中国陕西省政府与万达集团7月31日在西安签订深化合作协议，双方将在体育、文旅、影视、国际医院、企业总部、商业综合体六个方面深化合作，落地“六个一”一揽子项目。

所谓“六个一”项目包括：举办一批国际体育赛事：万达将与陕西省、西安市合作，从2020年开始，陆续在西安每年举办国际公路自行车赛、都市自行车赛、国际马拉松等赛事。

“六个一”项目还包括实施一批文化旅游项目：延安文化旅游城已正式开工，计划2021年6月开业。万达将与陕西文化投资集团、延安市、黄帝陵县合作，在黄帝陵县投资文化旅游项目，包括黄帝陵文化园区和东湾景区。在西安浐灞投资文化旅游项目。在曲江新区发展影视小镇。

创作一批影视文创作品也包括在“六个一”项目中。万达将与陕西省博物馆、秦兵马俑博物馆、华清池等开展文创产品合作，与陕西籍作家、导演、演员开展影视项目合作。

“六个一”项目还包括落地一个国际医院、设立一个企业总部和建设一批商业综合体。

万达将在陕西已投资11个万达广场基础上，再投资20个万达广场。同时还要把万达体育集团中国总部落在西安。

2016年11月，陕西省与万达集团第一次签订战略合作协议。万达在以往投资基础上再次新增投资1030亿元（人民币，下同，205.37亿新币）。

2018年12月13日，中国延安市政府与万达集团在北京签约，万达在延安市投资120亿元建一个红色主题文化旅游项目—延安万达城。

延安万达城计划2019年一季度开工、 2021年上半年开业。万达表示，该项目将作为延安庆祝爱国主义教育建党100周年献礼工程。