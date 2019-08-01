柯文哲：个人选不选总统不是重点

台湾无党籍的台北市长柯文哲今天上午说明本月6日成立“台湾民众党”的理念时说，“台湾整体利益，让人民过好日子”是他的中心思想，他个人选不选总统不是重点，他只思考怎么做才会对台湾更好，但他不否认“进军国会是我们的目标”。



柯文哲一方面痛批执政的民进党破坏文官制度，“这是一个没有价值的政党，所以无法让科学专业实现”，另一方面也不点名地指责高雄市长韩国瑜“当选几个月就跑总统选举是不对的”，不过随后又补上一句，“但这是不正常社会的现象”。



鸿海集团前董事长郭台铭昨天返台，外界好奇柯文哲会否和郭台铭合作选总统或进军国会。柯文哲透露，两人尚未见面，但他直言，郭台铭是企业霸主，在美国、日本和大陆有庞大资产，郭台铭必须说明作决策时如何不受其利益影响。



有关两岸政策方面，柯文哲主张“两岸一家亲”，他今早并未提出新的说法。他说，两岸是严肃的议题，所以他向来照稿念，不当儿戏，“以前怎么讲就照那样”。



柯文哲的重要幕僚、台北市府顾问蔡璧如昨天到内政部登记组党，消息随后外泄。在被媒体询问内政部是有意借此转移总统专机丑闻时，柯文哲说，昨天中午吃便当，蔡璧如询问他要不要先去登记，他应允了，但政府的处理方式显示“政府国家纪律太烂”。



台湾民主先进蒋渭水在日据时期曾经成立“台湾民众党”，柯文哲从2014年从政以来多次提及蒋渭水是他心目中的从政典范。



（《联合早报》记者庄慧良台北报道）

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