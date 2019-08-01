胡锡进：叫停赴台自由行定有不得已的重大原因

中国大陆政府7月31日宣布暂停以个人游形式（俗称“自由行”）前往台湾旅游。《环球时报》总编辑胡锡进称，他相信若大陆主动采取撤回某项合作的决定，一定有不得已的重大原因。

据胡锡进8月1日在个人微博发布的消息，他表示，蔡英文当局一段时间以来不断强化对抗大陆的姿态，积极充当美国打压中国大陆的筹码。两岸若出现合作上的倒退“不值得大惊小怪”，而且他认为责任完全在台湾一方。

胡锡进继而称，相信中国大陆对该决策将造成的各种影响做了极其认真的考量。如果大陆主动采取撤回或降低某项合作的决定，一定有不得已的重大原因。

他认为，当今世界上动荡因素明显增多，中国大陆在哪个方向上都不是动荡的主动制造者，但必须展现回应各种战略挑衅的强大能力。并呼吁民众以国家利益和公众利益为重，如需做出诸如调整旅游计划等协助，应责无旁贷，不应有所抱怨。

以下为胡锡进微博原文：

大陆方面星期三宣布，8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。

大陆方面对这一决定的解释只说了“鉴于当前两岸关系”这几个字，台当局迅速做出反应，指责大陆是以此对台施压。港台媒体上的各种分析有的将此与台湾明年1月将举行的“总统选举”联系起来，有的认为这是大陆对台当局近来高调支持香港激进示威做出的反应。总之，怎么猜的都有。

自由行极大推动了大陆人赴台旅游，它已是当前大陆多数年轻人赴台游的首选。数据显示，今年上半年大陆赴台游大增30%以上，台方统计的陆客数量目前达到每月15万人左右。一般分析，停掉自由行会让陆客减少一半以上。路透社的一项分析甚至认为，仅这一项损失会让台湾GDP减少0.2个百分点。

大陆官方究竟是怎么打算的，老胡无法乱猜。但我认为，蔡英文当局一段时间以来猛踩两岸关系，不断强化对抗大陆的姿态，积极充当美国打压中国大陆的筹码，对两岸各种交流注定会造成破坏和侵蚀。两岸如果出现合作上的倒退不值得大惊小怪，而且责任完全在台当局一方。

众所周知，大陆方面一直积极推动扩大两岸交流。我相信，如果陆方主动采取撤回或降低某项合作的决定，一定有不得已的重大原因。这样做的目的只会是维护两岸人民的根本利益，而且这样的决定会经反复斟酌，预先充分考虑对大陆民众会否造成负面影响。

我相信大陆有关部门一定对暂停赴台自由行将造成的各种影响都做了极其认真的考量，如果说一些大陆游客会因此感受到不便，那么一定有更重要的受到威胁的公众利益需要保护。这是两害相权取其轻的结果。

作为大陆人，老胡主张在这个时候以国家利益和公众利益为重。有想以自由行方式去台湾旅游的人会因这一决定在一段时间里感受到不便，但对他们中的绝大部分人来说，这只是很小的遗憾，并不会对他们的生活方式和旅游爱好造成什么大的冲击，调整旅游计划对他们不是什么难事。

我觉得当今世界上动荡因素明显增多，中国在哪个方向上都不是动荡的主动制造者，但我们必须展现回应各种战略挑衅的强大能力。如果为了这一国家利益而需要我们个人做出诸如调整旅游计划的这种协助，我认为我们大家责无旁贷，不应有所抱怨。

旅游应当是武器吗？摆到桌面上，不应当是。中国大陆也从没有公开在某一个方向上搞过“旅游制裁”。但是中方出于“各种原因”调整出境游政策的确不止一次发生过，外部做各种解读是他们的事，中国大陆民间也有各种呼声、猜测和响应，对这当中的游戏规则大家心照不宣。做大国的国民，会经常透过我们的日常生活层面感受到地缘政治的波澜，这与小国国民的政治生态会挺不同的。

客观说，中国大陆的民众受到的这方面影响是比较小的，我们没有遭遇过“911”那样的极具震撼力的恐怖袭击，我们已经好几十年没有搞过战争动员了，没有一些年轻人被选出来去参加阿富汗、伊拉克、叙利亚那样的战争，中国大陆老百姓受到的相关打扰在大国里无疑是最小的之一，甚至很可能就是最小的。国家作为我们个人利益最外部的那道屏障，在以我们感觉不到的方式持续发挥着作用。所以我相信，绝大多数人都不会因为一段时间内无法自由行去台湾而产生夸大的抱怨。