中国大陆禁台自由行 苏贞昌：旅游补助九月上路

中国大陆宣布暂停核发来台自由行签证，台湾行政院长苏贞昌今天（8月1日）主持院会听取交通部提报“扩大秋冬国民旅游奖励计划”，将投入36亿元（新台币，下同，1.58亿新元）预算提振台湾旅游，并自9月1日起上路实施。

苏贞昌说，今年上半年到台湾的观光客已近600万人次，预估全年将持续成长突破1130万人次。“我们勇敢迎向全世界、积极向各国招手的观光政策，反而可以让来台旅客稳健的逐年成长。”

苏贞昌指出，政府从去年11月、今年1月与4月，共推出三波暖冬、春游方案，成功带动全台住宿型旅游，不仅减轻台湾人旅宿负担，也有效刺激旅宿业者住房率成长，深受台湾人欢迎。我们投入约28亿元经费，创造的却是超过180亿元的观光效益，可谓本小利多，成功带动内需产业，也让观光产业淡季不淡、终年皆旺。

他表示，为进一步推升国民旅游内需消费，促进旅游所需的“食、宿、游、购、行”全般关联产业发展，交通部预计再投入36亿元，推动“扩大秋冬国民旅游奖励计划”。

苏贞昌指出，过去中国大陆客占来台观光客比率曾经达到40%，过度依赖单一客源的观光结构有其风险，大家都知道“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的道理。因此，这三年多来，政府致力辅导观光产业转型、扩大台湾旅游市场、开拓多元国际市场。

苏贞昌表示，尽管中国大陆从2016年6月后几度就来台人数进行政策调控，去年中国大陆来台旅客数占比下降至24%，但整体国际观光客反而持续增加、突破1100万人次。从2016年至2018年，中国大陆以外的国际旅客从717万增加到837万人次，足足增加120万人次。