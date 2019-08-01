热播剧中国地图出问题 多平台急删画面

热播剧《亲爱的，热爱的》中的中国地图昨晚（7月31日）被发现出现问题，引发中国网友热议，目前，中国各大视频播出平台已删除相关画面，该集剧集在YouTube上也已经无法观看。

据观察者网报道，在该电视剧第39集中，为了说明某网络安全大赛亚锦赛在上海举行，节目出现了一幅动画地图，每个国家和地区用不同的颜色标注。

报道称，在绝大部分中国版图都着色的情况下，海南和台湾却没有上色，同时，地图在中印边境东西两段的划分上也出现了错误。

引发争议后，剧集的播出平台爱奇艺和腾讯随后删除了相关画面，这一集在YouTube上也已无法观看。

《亲爱的，热爱的》由杨紫、李现出演。该剧在暑期档播出后爆红，多次霸屏热搜，仅仅是昨晚大结局的话题在微博上就有近9亿的阅读量。

8月1日上午，该剧男主角李现在微博晒出自己身穿军装的照片，并称“祖国，是我们至高的捍卫，一点都不能少”，疑似做出回应。

此后，女主角杨紫的工作室“小猴紫日志”也在微博发布声明，称杨紫本人及团队始终坚持一个中国原则，坚决维护祖国统一；并称有网络用户散布“杨紫支持台独”相关不实言论，希望广大网友辩清事实，不信谣不传谣。