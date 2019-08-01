蔡英文：叫停赴台自由行是大陆的战略错误

中国大陆政府宣布自8月1日起暂停大陆人民以个人游形式（俗称“自由行”）前往台湾旅游。台湾总统蔡英文批评中国大陆此举是战略上很大的错误，她透露台湾行政部门已有准备，因此台湾行政院及交通部在第一时间就提出应对方案。

据《中时电子报》和《自由时报》综合报道，蔡英文今天（8月1日）在在赴台自由行被叫停的议题上表示，过去几个月来，台湾政府内部讨论时就要求行政部门做好准备，要稳定台湾总体经济成长并关注台湾内需、国民旅游等问题。讨论时谈到过去大陆以限制观光客来做政治操作，请台湾行政部门做好准备。

蔡英文还表示，台湾政府这几年努力开发国际观光客客源，数字持续上升，去年达到1100万外国观光客人次的历史新高，对中国大陆观光客的依赖则相对降低，这些有助于产业结构上更为健康，且能够抗拒政治的操作。她强调，台湾政府持续提出方案，目标也是要让客源均衡，并扩大内需，增加消费力，协助观光产业尤其中小业者让其存续、升级、及转型。

她也批评称，中国大陆此举是战略上很大的错误，赴台自由行是中国大陆年轻人认识台湾最好方法，也是两岸交流最自然的方式，而中国大陆这样的剥夺作法，所影响的是不分蓝绿县市与党派的业者，这种把中国观光客当作政治操作只会让台湾人民反感，观光不该政治化，政治化的观光也不会稳定的发展。