台湾行政院：片面抵制金马奖 是中国大陆的损失

第56届金马奖将在11月23日举行，但去年金马奖“我们的青春，在台湾”导演傅榆致词挑起两岸敏感神经，引发中国大陆阻挠大陆片参赛金马奖的揣测。

据联合新闻网报道，对于金马奖若遭大陆抵制是否影响今年典礼格局，行政院发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas Yotaka）今（8月1日）受访时指出，不会格局变小，也不会自己管自己，认为若有抵制行动其实是中国大陆方面的损失。

谷辣斯说：“我们会感到相当遗憾，因为我们认为政治归政治，艺术归艺术。”

据《镜周刊》报道，第56届金马奖报名至7月31日截止，上届赢家张艺谋以《影》入围12项，最后抱回最佳导演、美术设计、造型设计以及视觉效果4项大奖，是第55届金马大赢家。不过今年媒体询问新作《一秒钟》会不会报名金马，张艺谋制作发行公司乐创文娱回应“ 您好，不会的。”与去年积极态度形成反差。

另据新浪娱乐报道， 此前有报道称胡歌、桂纶镁主演的电影《南方车站的聚会》已经报名金马奖，但相关工作人员辟谣称，未报名2019年第56届金马奖。

另外，此前公布的第28届中国金鸡百花电影节举办时间点与第56届金马奖颁奖礼“撞期”，有舆论认为，中国大陆借此有意抵制金马奖。