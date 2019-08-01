滴滴与BP成立合资公司 共建新能源车充电网络

滴滴出行与全球领先的能源企业BP（英国石油）成立合资公司，共同在中国建设开发和运营新能源车充电桩站。

据中新社报道，滴滴出行在今天发布了上述消息。

目前，BP在广州建设的首个桩站已经接入滴滴旗下的小桔充电平台并进行试运营。成立合资公司之后，充电桩站建设和运营将进一步提速。

BP是世界领先的石油和天然气企业之一，总部位于伦敦，在全球超过70个国家从事生产和经营活动。

近年来，鉴于全球新能源车市场迅速发展，BP也积极投身到电动车行业。截至目前，BP已陆续投资了英国最大的电动车充电公司Chargemaster、以色列超快速充电电池公司StoreDot、移动充电公司FreewireTechnologies等充电领域相关的企业。

选择与滴滴深度合作，是BP开拓中国新能源车充电市场的重要信号。

BP集团下游业务首席执行官凃帆（TufanErginbilgic）表示，中国是世界最大的新能源车市场，在商业模式的创新与规模化应用方面，提供了巨大的机遇，“因此我们认为这是应对这个快速变化市场的绝佳合作。此举有助于BP进一步在全球拓展高级移动出行业务，从而促进能源转型、为低碳世界开发解决方案。”

滴滴出行董事长兼CEO程维表示，双方将充分发挥各自优势，共同完善充电网络建设，推动中国新能源汽车普及和发展。