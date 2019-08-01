港府严正声明：公务员须政治中立 将严肃跟进违规

反修订《逃犯条例》风波持续，有香港公务员发起8月2日在遮打花园举行集会，也有人鼓励公务员响应下周一（5日）罢工。香港特区政府今天发表“严正声明”，称绝对不接受任何冲击公务员政治中立原则的行为，政府将严肃跟进任何公务员违规情况。

据《明报》和香港电台综合报道，港府在声明中表示，近日有人以公务员名义及不具名方式发出公开信，更有人以公务员名义发起政治集会和罢工，并呼吁公务员参与。

港府绝对不接受任何冲击公务员政治中立原则的行为，动摇市民对公务员政治中立的信心，令市民觉得公务员无法不偏不倚地执行职务；甚或使外界误以为其代表全体18万公务员或所属部门，令人误以为公务员与政府对着干。

港府指出，以不具名方式发表立场，令人难以判断有关人士的真正身分。有关行为制造政府内部分化和矛盾，严重影响政府的有效运作。

港府发言人表示，根据《公务员守则》，公务员必须保持政治中立，不论本身的政治信念为何，公务员必须对在任的特首及政府完全忠诚，并须竭尽所能地履行职务，不得受本身的政治信念支配或影响。就任何公务员违规的情况，政府会按既定机制严肃跟进。

港府发言人重申，政府内部一直有既定渠道聆听同事意见。在这艰难时刻，同事们应该保持团结，切勿因个人理念而影响政府有效运作，动摇市民对公务员不偏不倚执行职务的信心。

另外，香港公务员事务局长罗智光致函公务员，称绝不认同同事以公务员名义发起或参与政治集会和罢工，认为有关做法对18万名公务员极为不公。

他提醒公务员表达意见时，应确保意见不会与其本身职务有利益冲突，或有损其政治中立的重要原则。

香港电台26日曾报道，有一批香港行政主任匿名联署公开信，批评特首林郑月娥没有承担，并指出香港地铁元朗站袭击事件中，警察有勾结暴徒之嫌，强烈谴责警队。参加该匿名联署的行政主任至当日已超过500人，占现有行政主任人数的超过一成。

7月29日，有香港公务员发起“公仆同人，与民同行”为主题的集会，冀把市民的声音传达至港府府管治部门，集会于8月2日晚上7时至9时在中环遮打花园举行。