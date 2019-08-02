美国下月对3000亿美元中国商品加征10%关税

（早报讯）美国总统特朗普表示，他将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税。

特朗普星期四（1日）在推特上写道：“贸易谈判仍在继续，在谈判期间，美国将于9月1日开始，对剩余的3000亿美元来自中国的商品和产品加征10%的关税。这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。”

特朗普在推文中还指，中方多次出尔反尔。数月前中方在签署贸易协议之前，突然决定重议；中方答应购买大量美国农产品，却仍然未兑现承诺。“我的朋友习主席说，他将停止向美国销售芬太尼，这也没有发生。许多美国人持续因此丢掉性命”

美国目前已对2500亿美元中国商品加征25%关税，此前白宫曾威胁将25%新增关税加诸于其他3000亿中国商品，但在6月底两国元首会谈后，特朗普宣布暂缓增税。

英国广播公司报道，特朗普此时宣布再次加税，但幅度从原本的25%降至10%。另外，他提前一个月公布加税意向，有意给予中方时间做出让步。9月1日的加税起始日，也是中美下一轮贸易磋商的日期。

美中双方周三在上海结束了两天的贸易谈判。双方都没有宣布取得任何突破。中方称会谈具有建设性，并表示下一轮会谈将于9月在美国举行。