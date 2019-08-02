前香港民族党召集人陈浩天被捕 涉藏有武器爆炸品

香港警方昨晚(1日)搜沙田火炭一个怀疑示威者的“物资仓”，拘捕7男1女，涉嫌藏有攻击性武器、无牌藏有爆炸品及无牌售卖毒品，被捕人士当中包括前民族党召集人陈浩天。

据星岛日报报道，事后逾百名示威者包围沙田警署要求放人，防暴警戒备。

香港民族党是港府取缔的非法组织。

另据文汇报报道，警方探员在该单位内发现了弓箭、头盔、口罩等物品，类似的武器在过去的数次暴力冲击警方防线时曾出现。

荃湾和火炭区的工业大厦，近年一直是“港独”组织的物资仓集中地。2016年至2017年，“港独”组织“本民前”的总部亦设在火炭一个工业大厦内，近年则转移到荃湾区。“港独”组织“香港民族阵线”则在不同仓库轮流摆放物资，以防被“一铺清仓”。

就在上月20日，即民阵发起游行前夕，警方在荃湾德士古道隆工厂大厦一劏房单位捣破“港民阵”的物资仓库和炸弹工场，检获数公斤TATP烈性炸药，以及其他武器和宣传品等。

另外，俗称“O记”的警方有组织罪案及三合会调查科探员，昨日下午在天水围天瑞邨一单位揭发一个“家庭式”烟雾弹制造中心，拘捕一名无业汉及其母亲和妹妹，初步怀疑有人在家中自制烟雾弹，以供应给示威者袭击警方防线。

警方怀疑有关爆炸品涉及近期连串示威中掷向警方防线的烟雾弹，早前天水围警署外有私家车发射的烟花爆炸品事件也是调查方向之一。警方将调查3人的背景、制造爆炸品的动机等方向作跟进，不排除会有更多人涉案被捕。