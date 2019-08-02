蓬佩奥：中国在南中国海和湄公河大坝等议题上“恫吓”邻国

美国国务卿蓬佩奥星期四（8月1日）批评中国在亚洲的一些行动，称中国在南中国海和湄公河大坝等争议问题上对邻国“恫吓”。

据美国之音报道，在蓬佩奥发表此番评论之前，他在泰国举行的东盟外长年会，东盟地区论坛会议期间会晤了中国外长王毅。蓬佩奥的话突显出中美在南中国海等问题上持续的分歧。

蓬佩奥说，两国都希望改善中美关系。一段时间以来，中美之间的贸易战，美国对中国电信巨头华为的制裁，美国对台出售武器，以及美国军舰在南中国海执行自由航行行动等问题上，双方的关系恶化。

蓬佩奥说，“我们在很多方面与他们合作。但是我们也对中国非常开诚布公，希望中国将来不要像现在这样行事，我们也对每个方面交换了意见”。

蓬佩奥在曼谷还敦促区域盟友公开反对中国在南中国海的行动。蓬佩奥早前在周三表示，中国在湄公河上游修建大坝导致下游流域水位降至10年来的最低点。

蓬佩奥称，美国观察到中国在（湄公河）上游建造大坝，加强了对下游水流的控制。湄公河水位已经降至10年来的最低水平。这一状况与中国决定切断上游供水有关。中国正在强化河流巡逻，推动制定中国主导的河流管制规则，以对湄公河委员会进行削弱。

不过，蓬佩奥在谈到中美在朝鲜去核化问题等议题上的合作时表示乐观。