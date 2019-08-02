52部门联署质疑港府打压公务员：高层正跟进请假人数

香港政府昨天发出严正声明，称政府绝对不接受任何冲击公务员政治中立原则的行为。有公务员昨天（1日）回应称在公余时间表示个人政治立场绝无违反《公务员守则》，并受《基本法》保障，质疑港府发声明打压公务员公民权利。

据香港01报道，“一群来自52个部门的‘休班’公务员”对港府声明深表遗憾，表示根据《基本法》第27条，公务员与一般香港市民均享有集会和罢工的权利和自由。

他们引述《公务员守则》第3.7节：公务员须在“履行公职时”保持政治中立；《公务员守则》第3.8节：公务员以私人身分加入政党或参与政党活动时，必须遵守当时适用于公务员队伍的相关规例、规则和指引。参与联署者表示，因此公务员在公余时间表达个人政治立场、参与集会和罢工绝无违反《公务员守则》，同时受《基本法》保障。

他们质疑港府声明有打压《基本法》所列的公民权利之嫌，严正要求政府必须尊重并严格遵守《基本法》及立即停止一切令所以公务员恐慌之言论。

参与联署的行政主任（EO）陈先生表示，目前多个部门高层正跟进公务员于下周一（5日）请病假及事假人数，担心部分部门运作受阻会直接影响市民，例如税务局。

陈先生表示，周五将有为数不少的公务员出席集会，有消息指将有退休知名高官出席。政府担心公务员集会若人数众多，加上周末的地区宣传，能为下周一全港大罢工造势，届时成功瘫痪香港。因此，政府声明态度强硬，称会​​“严肃跟进”，以拉拢或吓退游离派，借此减少集会及罢工人数。

陈先生认为，“政府的做法愚蠢，对士气低落的团队发出措辞强硬，近乎威吓的声明，只会和公务员愈走愈远”，目前公务员士气低落，更有人打算离职，政府态度进一步打击士气。但他不担心政府成功“秋后算帐”，因为病假及事假理由难证真伪。

陈先生还表示，若公务员总工会正式启动罢工机制，相信政府或会对参与罢工人士进行口头警告，但公务员团体现时已寻求法律支援，以防秋后算帐事件发生。