特朗普前首席经济顾问：贸易战美国付出更大代价

中美就经贸谈判在上海结束之际，美国总统特朗普前首席经济顾问科恩（Gary Cohn）表示，美国向中国征收高关税，“对美国的经济和投资造成巨大影响”。

据BBC8月2日的报道，科恩认为，中美贸易战并没有真正冲击中国经济。中国经济受信贷和信贷可用性的驱动。而中国中央政府拥有中国的信贷机制和信贷渠道，他们可以开启信贷也可停止信贷。

科恩认为，“与美国的贸易战，是一个很方便的借口让中国放缓经济，而他们又有放缓经济的需要，因为物价和房价都出现失控状况。”

他认为，“中国经济不管有没有贸易战都会放缓。”

现年59岁的科恩，一直是自由贸易的支持者。

2016年年底，特朗普当选美国总统，当时投资银行高盛（ Goldman Sachs）的二号人物，总裁科恩被任命为美国国民经济委员会主席，负责白宫的国际和国内经济政策。

作为特朗普的首席经济顾问，科恩曾帮助特朗普政府签署了30年来最大规模的减税法案，在刺激美国消费者需求、通过减免公司税提升美国公司竞争力等方面可谓功劳显著。

2018年3月，由于科恩对特朗普决定向进口钢、铝征收关税持反对意见辞职。

科恩说，高关税让来自中国的关键进口产品非常昂贵，抵消了特朗普旨在刺激美国经济的的减税措施原本应该发挥的作用。

他举例说：“你要建造工厂设备，要买钢材、要买铝材，你要买进口产品，可是你却对这些产品征收高关税，所以就是这边给你减税优惠，那边减税优惠马上就拿走了。”

科恩表示，“这就是我们为什么看不到（美国）制造业增加工作职位。但如果我们走过这个关税困境，就会有真正的机会看到美国制造业工作职位增加。”

虽然科恩认为美国经济和投资在中美贸易战中所受的冲击更大，但他对美国政府应对中国侵犯美国知识产权以及阻止美国公司进入中国市场等问题表示支持。

不过，他警告，“贸易战中，每个人都是输家。我们是服务型经济，八成是服务行业。经济中的服务行业都不错，可这个行业却是没有关税可上的。”

BBC北美事务编辑索佩尔（Jon Sopel）分析表示，科恩对特朗普的政策谈不上任何溢美之词。

他认为，贸易战造成了地缘政治的不确定性，这让各行各业都不再投资。他也认为中美贸易战给美国造成的伤害要大于中国。

美国福特公司汽车业务总裁韩瑞麒(Joseph Hinrichs)向BBC表示，特朗普总统实施的钢材和铝材高关税在去年曾经对业务造成很大的冲击，现在这种冲击正在减退中。

他说，现在仍然能看到贸易战的影响，但是已经比去年好了很多。

像福特汽车这样的巨头公司受到贸易战冲击的同时，美国更多的其他小型企业所受到的影响更为明显。

为了躲开高关税，有的公司已经决定将工厂搬出中国。

最近美国在中国和上海的商会所做的调查发现，四成参加调查的公司表示，正在考虑离开或者已经开始搬迁工厂，绝大多数去东南亚国家。