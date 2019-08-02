台媒：传大陆威迫台滑冰协会放弃比赛主办权

台湾滑冰协会上月对外声称2019年亚洲国际花式滑冰经典赛主办权遭取消，但没把情况说明清楚。据传该会秘书长吴奕德早前坦言，中国大陆以2022北京冬奥参赛权为威胁，要求台湾不能办国际赛事，因忧心影响台湾选手参与冬奥，他才隐瞒不对外说明。

据《自由时报》报道，台湾教育部跨部会专案小组上月26日邀集外交部、内政部、陆委会、体育署与滑冰协会开会检讨，吴奕德也参与前半场会议。在专案小组要求说明事实真相下，吴奕德才松口说，“隐形的国际压力”是来自大陆打压。不过，针对是否大陆要求他对外不能提大陆施压，他则未做解释。

报道称，大陆滑冰协会为了更能专注准备2022北京冬奥，取消与国际滑冰总会（ISU）合办2018至2019年“国际滑冰总会花式滑冰大奖赛中国站”的比赛，但北京对于台湾拿到该比赛主办权有意见。

知情人士批评，体育署自始至终状况外，还对外否认遭大陆外力介入，显见对整起事件无法掌握，让发出新闻稿、重砲抨击大陆的行政院、外交部、陆委会和教育部等陷入尴尬处境，还被媒体拿来做“文章”，但事实真相确实是大陆施压。

该知情人士认为，冰协应清楚对台湾人说明遭大陆打压的原委，而不是自我设限，为了个人、少数人的利益与参赛权，就这么“私了”，置国家主权于不顾，“难道中国大陆要求参加2022冬奥台湾选手就要认同‘一国两制’，我们为了不影响选手参赛权，就要支持‘一国两制’吗？”

据悉上周举行的跨部会专案小组会议，认为冰协已违反《国家体育法》第43条，在不影响台湾选手参赛权与台湾在ISU会籍下，教育部将对冰协与秘书长做出处分。不过，应不会撤销吴奕德的秘书长职务，而是给予警告，同时停止冰协补助、要求限期整理。