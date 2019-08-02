美国证实中国民间买家购买少量美国大豆

中美双方展开的第12轮贸易谈判7月31日在上海结束。中国商务部8月1日表示，近期已经有一批农产品采购成交。美国农业部当时世界周四证实，确有一家中国民间企业购买了美国大豆。

据路透社报道，在截至7月25日的一周内，一家中国民间企业购买了6.8万吨美国大豆，自6月底美国向一中国政府买家出售54.4万吨大豆以来，这此民间采购也是6月底以来首次购买新的美国大豆。

然而，由于此次采购规模不大，周四大豆价格仍然下跌。

美国农业部在其每周出口销售报告中还表示，中国采购了6.68万吨大豆，2018/19年度付运，其中6.2万吨此前被列为运往未知目的地。但美国农业部表示，今年中国还取消了此前总计7.29万吨的当前市场年度的大豆采购。

美国农业部数据显示，在去年9月开始的2018/19年度，中国购买了约1430万吨美国大豆，为11年来最少，其中逾400万吨尚未发货。

三位不愿具名的知情人士透露，中国官员于7月19日向民间进口商通报了一项扩大大豆采购的计划。

一名消息人士透露，中国国家规划部门告诉五家大豆压榨企业，它们可以申请豁免12月底前运抵的部分美国大豆产品25%的关税。

大豆关税使得来巴西和阿根廷等美国竞争对手的大豆商对中国民间大豆压榨商更具吸引力。

但美国出口贸易商表示，如果中国取消大豆进口关税，今年秋季从美国太平洋西北沿岸运往亚洲的大豆价格将低于竞争对手巴西的大豆价格。