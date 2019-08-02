沪指跌1.68% 科创板全线飘红

受美股大跌影响，中国A股三大股指早盘集体跳空低开，沪指失守2900点，开盘后两市跌幅略有收窄，但多头势单力薄，热点稀缺，科创板股票持续受资金青睐，午前各大指数再度走弱。

据金融界网站报道，截至早盘收盘，上证指数报2858点，跌1.72%；深证成指报9091点，跌1.90%；创业板指数报1548点，跌1.63%。北向资金净流出50亿，其中，沪股通净流出36亿，深股通净流出15亿。

科创板股票全线飘红，睿创微纳(68.18 +18.37%,诊股)触及涨停，成交额近10亿元，换手率约30%，中国通号涨超10%；天准科技、沃尔德等多股涨超5%，沃尔德、华兴源创、天宜上佳、瀚川智能、交控科技等约10股创新高。

行业板块方面，稀土永磁板块强势高开，银河磁体、金力永磁涨停，英洛华、北矿科技等涨幅靠前。

农牧饲渔板块相对强势，万向德农涨停，丰乐种业、农发种业、登海种业等涨超5%。

黄金概念股活跃，银泰资源、园城黄金、山东黄金、鸿博股份、中金黄金、湖南黄金等纷纷上涨。

氟化工板块盘中异动，中欣氟材、多氟多、凯恩股份等不同程度上涨。

船舶制造、券商信托、多元金融、通讯行业、石油行业等跌幅靠前。