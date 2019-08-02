港立法会议员称遭污蔑与黄之锋 引发元朗袭击事件

香港立法会议员朱凯廸昨天开记者会，表示在过去一周接连收到威吓信息，当中包括有黑社会在“江湖”呼吁暗杀他。他今早接受电台访问时说，在过去一周共接到四个恐吓信息，当中两个跟另一名立法会议员何君尧父母的坟墓遭破坏有关，而他的团队也受到威吓所影响。

据《明报》报道，朱凯廸说，事件源于上月24日，何君尧在网上直播中提到其父母坟墓遭受破坏，声称是朱凯廸派人所为而起。朱凯廸说，其后他分別在同月25日及30日先后收到共四个恐吓信息，包括何君尧当天在直播中促其选“生路”及“不生路”的威吓言论，另外两个也跟何父母坟墓被破坏有关。

他还透露，有疑似来自“江湖人士”的录音在一些社交群组、乡派及黑帮之间流传，指他与香港众志秘书长黄之锋在上个月21日派人入元朗，导致白衣人袭击事件发生；并称他因与何君尧有世仇而破坏其父母坟墓，因而有人找他寻仇。

对此，朱凯廸认为威吓事件表面看是建基于被诬蔑而起，但他认为实际是因他的政见所致，称事件影响香港人的言论及政治自由；又说自己虽自从收到威吓信息后便加以警惕，但事件至30号仍未见有所缓和，故决定预约警方于今天报案。

被问到其团队成员情况，朱凯廸表示有几名同事已被叮嘱不要单独上街，而办事处关闭一轮后已重开，现安排多点人手作照应。他希望警方积极介入调查将威胁解除，并称若接受警方保护，或会令他难以执行职务及参与示威，因此会视乎警方建议决定是否需要保护安排。