香港《逃犯条例》修订风波持续,有网民发起下周一(5日)全港罢工、罢课、罢市,并在七个地区举行集会。继香港航空后,四大会计师行员工也加入呼吁8月5日全港罢工,网上流传员工在其办公室张贴多张各式各样的海报,希望同事们一起参与罢工,促港府回应五大诉求。

据《明报》报道,在罗兵咸永道会计师行工作的员工透露,该公司位于多区的办公室内,无论是会议室、洗手间及储物柜等公共位置均贴上海报,更有员工透过私人电邮传送一篇公开信,标题为“Stand for Hong Kong! Be Price Water You are not alone”,内容更提及“年轻人为了香港的未来冒著生命危险,为何我们不可以放弃8小时工作来支持他们?这是我们最后机会去捍卫香港人的权利”。

此外,有安永会计师行的员工说,其办公室各处也有张贴呼吁海报,如洗手间及茶水间等,内容也是促请政府回应五大诉求、缺一不可,并呼吁员工在下周一罢工及参加集会。

《明报》就此事向四大会计师行方面查询,但至今还未获回复。