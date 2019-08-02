港媒：大陆五大战区齐动 中央军委牵头 对台军演仅为大军演一部分

8月1日是解放军建军92周年，解放军自7月29日在接近台湾的浙江舟山岛和福建东山岛同时举行的军演仍在继续。有香港媒体获悉，对台军演仅为近期解放军全国军演的一部分。全国军演由中共中央军委联合作战指挥中心牵头，五大战区都会参加。

据《明报》报道，消息人士称，这次全国军演是在中共中央军委联合参谋部属下作战指挥中心牵头指挥。出动军兵种不仅涉及解放军传统陆海空及火箭军，还包括军改后新成立的战略支援部队和联勤保障部队。

消息称五大战区都会参加，此举旨在检验军改后五大战区的联合作战协同能力，以及解放军各部在指挥、作战、训练等方面的最新成果；同时也检验解放军在反分裂、反介入，维护主权和领土完整的能力，并据此演练新战术和新战法。

消息人士并未对各战区在演习中的任务和目标作进一步解读和评价。

早在7月14日，中国大陆国防部一反常态主动公布演习信息，称根据今年全军年度计划作出的例行安排，将在东南沿海等海空域组织演习。大陆国防部并“一反常态”未提及演习“不针对任何特定目标”。

浙江海事局日前也发布“浙航警0623”航行警告，自7月28日至8月1日在舟山岛正东48浬处作军事活动，随后广东海事局也发布“粤航警0164”航行警告，自7月29日至8月2日在福建的东山岛附近海域作军事活动。而在7月25日，中国大陆海事部门亦发布了“辽航警0141”、“辽航警0142”、“辽航警0144”三个总体时间在7月26日至8月2日之间，位于渤海与黄海北部海域的“军事行动”和“实弹射击”的禁航通告。

从已公布的三个区域来看，应属于东部战区和北部战区的辖区。早前，隶属南部战区的第74集团军22日在官方微博，也发放在广东湛江训练场演习反恐的图片。

消息人士称，动用五大战区全兵种的大型演习，若只为台湾不免有些“牛刀杀鸡”。

另有有民航人士证实，中国大陆民航局空管局近日接获军方演习通知，要求对空域作调整保障。在7月30日晚，多个涉及西部和中部战区重要城市，民用航班进出港出现大规模延误。

7月31日下午2时30分至5时30分及当晚6时30分至9时30分，北京、南京、成都、石家庄、广州等分布五大战区的多个主要城市，均出现航班大规模延误和个别航班取消的情况。

记者查询发现，除广州外，其他城市均可能不受天气影响。而这些进出港航班，除起降时间较为集中在上述时间外，甚至涵盖部分国际航线。有相关人士向本报证实，延误大多与军演有关。