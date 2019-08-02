港今起三天内多场集会游行 港警反对旺角及港岛西游行

香港《逃犯条例》修订风波越演越烈，自6月以来，几乎每个周末都有集会及游行。近日香港警方多次就游行发出反对通知书，更展开大规模检控工作。然而，多区居民继续发起集会、游行行动。

据网媒“香港01”报道，今天中环将举行两场集会，已获警方发出不反对通知书；明天（3日）旺角区集会，以及后天（4日）港岛西和将军澳的集会，都获警方发出不反对通知书，但除了将军澳游行获得警方同意外，其他两个活动申请的游行均遭警方反对。

报道称，今晚将会有两场“和理非”集会，医护界人员于下午5时半在中环爱丁堡广场举行集会，谴责警方行动及为下周一的大罢工造势，已获警方发出不反对通知书；接着晚上7时则有由公务员发起的“公仆仝人，与民同行”集会，将在中环遮打花园举行，同样获警方发出不反对通知书。

至于来临周末，则先有于周六举行的“旺角再游行”，原定于下午3时半至7时举行。不过警方最后反对该游行，仅向在晏架街足球场发起的集会发出不反对通知书；周日港岛西及将军澳均有人发起游行，当中针对港岛西的游行，警方同样仅批准于西区科士街临时游乐场的集会，并反对其后经西环到中山纪念公园的游行。

同样选择在周日举行的将军澳集会及游行，警方均已经发出不反对通知书。据悉当天行动将于下午1时半在宝翠公园集合，下午2时半出发，沿宝林北路、宝宁路前往单车馆公园。



