游盈隆：台湾政党为“新战国七雄”

台湾2020年总统选举前夕，不少政党成立。台湾民意基金会董事长游盈隆今天说，台湾政党政治正式宣告进入战国时代，并称这现象为“新战国七雄”，而且认为将影响总统蔡英文连任。

据中时电子报消息，游盈隆把最近成立的喜乐岛联盟、台湾民众党、一边一国行动党，以及旧有的民进党、国民党、时代力量、亲民党，并称“新战国七雄”。游盈隆分析，台北市长柯文哲的“台湾民众党”虽然引起党名纷争，但柯文哲的政党必获得可观的社会支持，也相信他会角逐2020总统大位。

游盈隆说，“台湾政党政治的新战国时代来了，结局为何？未演先轰动”。

由于组党必须考虑实力原则，他从两个角度来看政党实力，一是政党在“国会”占有的席次；二是政党“社会的支持度”。他解释，既成势力政党通常有一定的国会席次，同时也有可观的社会支持度；新成立的政党主要看社会支持度。

游盈隆指出，一边一国行动党由于诉求明确，视前总统陈水扁为精神领袖；喜乐岛联盟创始人、前民视董事长郭倍宏，因推动“独立公投，正名制宪”，形成巨大声势，后续发展也值得观察。

他认为，政坛出现不稳定状态，主要是以民进党为中心的绿营裂解，这可能影响到蔡英文连任，若蔡英文阵营和民进党只藉“外患”强化人民的忧愤，高喊团结，不足以力挽狂澜。赖清德在民进党内的身价将因此提高，这时候因“道不行，乘桴浮于海”是好事。