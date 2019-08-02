中共中央政法委刊文直指赴台游喊停是因蔡英文亲美“台独”

中国大陆文化和旅游部7月31日宣布，“鉴于当前两岸关系”，暂停以个人游形式（俗称“自由行”）前往台湾旅游。中国共产党中央委员会政法委员会（简称中央政法委）微信公号“长安剑”昨天刊文，直指大陆出手原因在于蔡英文政府亲美、“台独”以及力挺香港反修订《逃犯条例》活动。

据“长安剑”8月1 日发表的李中华的文章，赴台自由行暂停，台湾旅游业受挫，该承担责任的是台湾总统蔡英文和“妄图搞台独的民进党当局”。

李中华是央视新闻直播间责任编辑。他在文中表示，这次大陆采取果断动作，台湾岛内舆论纷纷猜测原因。其实，原因国台办（国务院台湾事务办公室）发言人马晓光今天已经说得很清楚：“民进党当局不断推进‘台独’活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏了大陆居民赴台个人游试点的基础和条件。”

该文章表示，自上台之后，蔡英文拒绝承认“九二共识”。两岸的交流失去了政治基础，既有的官方交流机制陷入停摆。

李中华表示，今年7月中旬，蔡英文“过境”美国丹佛和纽约，并在7月下旬对香港反修例示威者出言支持。

文章写道，“在涉及底线的事情上，蔡英文当局屡屡刷‘存在感’。”

文章最后称，2020台湾选举在即，望台湾当局知道，“如今的大陆，已经不是当初的大陆，大陆完全有决心、有能力，表明态度”。“台湾必然统一，也必须统一”远远不是一句口号。