台国安局长称要对私烟案下重手

台湾国安局今天下午举行记者会，首度由国安局长邱国正对外说明特勤人员团购免税烟品流弊的改善方法。邱国正宣示，国安局将自此介入总统府侍卫室所属总统府、官邸勤务督导与辅导工作。

据联合新闻网报道，邱国正也宣示，此案将来处理原则，涉案者将调离现职，“不能将有安全顾虑者放在需要安全的环境中”，他已和国防部、警政署协调；而所属侍卫室主任等主官若事前知情，至少记过以上，若不知情，也将面临调职。邱国正上任时，总统蔡英文曾要求一周内完成全案调查报告。

据了解，邱国正昨天入府呈报调查结果，相关督考改变方式，获层峰认可。国安局今天下午举行记者会，由邱国正主持，国安局政风处长刘异海、特勤中心副指挥官周广齐与秘书室主任刘家骐陪同出席，共同说明因应国安人员藉总统出访团购烟品案的调查状况。

针对日前发生特勤人员涉嫌违法私烟案，国安局说，该局已成立专案小组并主动配合检调侦办，目前查获国安局共有25人涉案，未来将持续配合司法调查；但此事件凸显国安局内部指挥管制、督检管理、法纪习性等管控机制未臻完善，未来将透过完善特勤指管、加强督辅导及恪遵法纪规范等方式革新除弊。

对于调任侍卫室特勤人员，过去特勤中心不便管制，邱国正今天说，国安局本部将依法落实权责，完善特勤指管。为严密指管与督导辅导工作，尔后由国安局编组督辅导幕僚单位与人员，经协调后对侍卫室实施辅导，并协助处理各项工作执行，督导范围包括官邸勤务。

邱国正说，涉及团购烟品的国安局、侍卫室与宪兵人员，目前因仍在司法侦办中，未来将依司法侦办结果，再行论处行政处分。