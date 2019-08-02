光大证券：今明两年中国GDP复合增速达6.2% 就能实现GDP翻番目标

中国十三五规划提出到2020年GDP和城乡居民收入比2010年翻一番目标。中国券商--光大证券最新研究报告指出，根据计算，在2019、2020两年中国经济GDP复合增速达到6.2%的情况下，上述GDP翻番目标有望实现；而今年上半年经济增长6.3%，即使下半年GDP增速下行，全年增长在6.2%左右的可能性仍然比较大。

路透社引述这篇署名光大证券宏观分析师张文朗、郑宇驰的报告称，由于今年正在进行第四次全国经济普查，根据过往的经验，由于GDP统计的改善，加上过去几年服务经济高速发展，明年经济增长即使没有6.2%，GDP翻番目标实现的可能性也比较大。

报告称：“假设第四次全国经济普查后GDP上调幅度只是第三次普查上修幅度的一半，那么在2019、2020两年GDP复合增速在6.06%的情况下，2020年GDP就会较2010年翻番。”

报告指出，根据前三次全国经济普查的经验，由于GDP统计的改善，之前年份的GDP存在上修的可能。比如，第一次普查后，2004年GDP上修5%以上，第二次普查后，2008年GDP上修3%以上。

不过，随着GDP统计制度的不断完善，经济普查后GDP的上调幅度可能减小。比如，第三次经济普查后历年GDP上修的幅度就远远低于前面两次普查，2013年GDP上修幅度低于1%，而且1980年代早期GDP还被下修。“过去几年来，我国生活型服务业和共享经济快速发展，在统计口径改善的情况下，今年的经济普查有可能对过去几年GDP进行上修。”

另外，中国劳动市场正经历一场“大变局”，虽然经济增速下行，但就业压力并不大，一方面是劳动力供给不断减少，另一方面服务业快速崛起，变成吸收劳动力的“大户”。

总体就业形势比较稳定，但市场比较担心结构性就业问题，尤其是大学毕业生就业。不过光大证券认为，大学生就业其实没那么难，是预期过高的问题。

报告称，“这样的背景下，中央政治局会议仍然把重点放在供给侧而不是搞强刺激，下半年宏观政策在于落实的精神就合情合理”。预计宏观政策以落实为主。财政政策强调落实落细减税降费；货币政策以结构性货币政策为主，更多是通过政策调整达到降低实体经济融资成本的效果。