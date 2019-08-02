湖南印发近视防控方案 非学习目的玩手机每天不超1小时

中国湖南省教育厅等八部门昨天印发《湖南省综合防控儿童青少年近视实施方案》，称到2023年，湖南省要力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。

据《新京报》报道，湖南省教育厅说，到2030年将实现全省儿童青少年新发近视率明显下降、儿童青少年视力健康整体水平显著提升、6岁儿童近视率控制在3%左右、小学生近视率控制在38％以下、初中生近视率下降到60％以下、高中阶段学生近视率下降到70％以下、国家学生体质健康标准优秀率达25％以上等目标。

湖南省教育厅也对家长提出了相关责任要求，称家长应履行监护人职责，掌握科学用眼护眼基本知识，提供良好的居家视觉环境，随时纠正孩子不良用眼行为，及时发现孩子视力异常迹象并带其到眼科医疗机构检查；保障孩子户外活动时间，督促孩子进行户外活动或体育运动，保障孩子在家时每天户外自然光下活动1小时以上。

此外，家长还应当严格控制孩子特别是学龄前儿童使用电子屏幕产品。孩子非学习目的使用电子屏幕产品单次不超过15分钟，每天累计不超过1小时。孩子使用电子屏幕产品学习30至40分钟后，应休息远眺放松10分钟。家长还应保障学生的睡眠和营养。

针对学校，湖南省要求其加强视力健康教育，减轻学生负担。学校需推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，严禁以各种名义组织考试选拔学生。严格控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一二年级每学期不得超过一次，其他年级每学期不得超过两次。严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据。

另一方面，学校应当严格按照国家课程方案和课程标准组织安排教学活动，严格按照“零起点”正常教学，注重提高课堂教学效益，不得随意增减课时、改变难度、调整进度；强化年级组和学科组对作业数量、时间和内容的统筹管理；严禁幼儿园布置书面家庭作业；小学一二年级不布置书面家庭作业，小学三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟；高中应合理安排作业时间，寄宿制学校应缩短学生晚上学习时间。

通知还指出，湖南省严禁学生将个人手机、平板电脑等电子屏幕产品带入课堂，带入学校的应实行统一保管制度。学校教育本着按需原则合理使用电子屏幕产品，教学和布置作业不依赖电子屏幕产品，使用电子屏幕产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。

