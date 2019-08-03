新闻联播罕见五连发 亮明中国态度

中国央视新闻联播8月2日晚间罕见五连发，针对美国拟对3000亿美元（4130.40新币）中国输美商品加征10%关税，发出正面回应。

据澎湃新闻报道，昨晚的新闻连播首先是中国商务部发言人的表态《中方强烈反对并将采取必要措施坚决捍卫自身利益》。中国商务部称中国将不得不采取必要的反制措施，一切后果全部由美国承担。

接着是中国外交部发言人的表态《不会接受任何极限施压和恐吓讹诈》：“中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会让步。我们希望美方认清形势......回到通过平等和相互尊重基础上的磋商解决问题的正确轨道上来。”

新闻联播接着引述了专家的发言。复旦大学国际关系与公共事务学院研究员沈逸分析认为，美国无视中国的诚意，违背中美两国元首在大阪会晤达成的共识，在此进行所谓极限施压是极其不负责任的。

央视还配发国际锐评《极限施压根本解决不了问题》指出，“中国人历来不惹事也不怕事，对于美方言而无信再度加征关税，中方有底气也有能力应对。”

新闻联播还表示，8月3日出版的人民日报还将发表钟声文章，题目是《关税大棒逆民意，也解决不了问题》。文章说，“中国重信守诺，诚心诚意致力于国际合作，但决不惧怕任何极限施压。”

澎湃新闻对新闻联播的五连发评论道，官方表态，专家分析，媒体评论，这次罕见的五连发，除了亮明中国态度外，也还在指向一个问题：唯有坚持建设性的做法，才能换来建设性的成果。