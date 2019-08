提出“中美文明冲突论”的美官员斯金纳被撤职

此前公开宣称美中关系涉及“文明冲突”的美国国务院政策规划主任斯金纳(Kiron Skinner)被撤职。

据《纽约时报》报道,有熟悉情况的美国政府官员表示,斯金纳是被迫离职(forced out of her job)。虽然其离职消息在美国国务院官员中被广泛谈及,但《纽约时报》采访的几位美国政府官员对于斯金纳被撤职的原因说法不一。

有斯金纳的同事说,斯金纳曾与所在部门的工作人员和外交官发生过冲突。

另有人事部的官员表示,斯金纳曾经三次被约谈,约谈原因是其处理职业和政府人员方面存在问题。

不过,另有与斯金纳合作的美国历史学家和政策精英们对斯金纳做出了高度评价,其中包括美国前任国务卿舒尔茨(George Shultz)。

斯金纳今年4月底曾在华盛顿的一个安全论坛上指出,中美之间的竞争,会是美国与一个真正不同的文明社会与意识形态之间的较量,而这场较量是美国从未接触过的。

斯金纳当时表示,中国对美国构成独特的挑战,因为中国政府并不是的西方哲学与历史的产物。

她说,苏联和“那场竞赛”在某种程度上是西方内部争斗,但这将是美国首次面对“非高加索人”(指非西方)超级强国竞争者。

斯金纳于去年9月加入美国国务卿蓬佩奥的高级领导团队。《纽约时报》称,她的小部门是美国国务院最传奇的部门之一,长期制定对华战略。

她是美国布什总统时期,时任美国国务卿和国家安全顾问赖斯(Condoleezza Rice)的弟子。