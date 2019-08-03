香港社会撕裂 中间路线智库成员纷退出

由香港行政会议成员汤家骅创立的智库民主思路，近期接连有多名核心成员退出。原联席召集人（硏究）宋恩荣及其妻子、前秘书长宋陈宝莲昨天（2日）也宣布退出，令民主思路所有联席召集人从缺。

据网媒“香港01”报道，继联席召集人麦嘉晋、黄梓谦及商务及经济发展局局长政治助理冯海容之后，宋恩荣也在面簿（facebook）宣布辞任民主思路所有职务，他表示，民主思路在2015年政改功亏一篑的时刻成立，当时社会高度撕裂，成立的初衷是走温和民主的中间道路。他认为四年中凝聚不少亲密朋友和心血，其中“一国两制指数”及香港行政和政治学苑的工作， 颇有成绩及影响力。

但他指出，随着香港局势发展和不少亲密朋友相继离去，民主思路不断从政治光谱中间的温和民主定位移向建制一端，已经无法履行其目标与使命第一项，即“凝聚社会上大多数的民主派支持者”。

此前，民主思路多个成员也相继离开，包括港大政治与公共行政学系陈祖为、港大首席副校长王于渐、城市大学公共政策学系教授叶健民等。

民主思路召集人、行政会议员成员汤家骅证实宋恩荣及宋陈宝莲退出，对此感到错愕。他表示，民主思路由于只是智库，在修例过程未发表立场或意见。他承认自己因行会等其他身份，曾回应修例，但是以法律作为讨论基础，不代表民主思路立场，若以此称民主思路“站在政府这边”，会感到可惜及不公平。

汤家骅坦言，现在社会极度分化，“非蓝即黄”，在中间位置相当困难，他承认陆续退出对组织有所影响，他目前身在欧洲，下周返港后会召开会员大会，让会员表达对民主思路前景的看法。