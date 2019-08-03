章莹颖遗骸或位于一垃圾填埋场内

中国访问学者章莹颖2017年在美国遭到绑架奸杀。章莹颖家属代理律师在8月2日表示，章莹颖的遗骸可能在位于伊利诺伊州中部弗米利恩郡的垃圾填埋场内。该垃圾填埋场表示，如有需要，他们会全力配合调查。

据《世界日报》和美联社综合报道，该垃圾填埋场位于伊州中部的沃米利安郡境内，共有两处由“共和服务公司”(Republic Services)经营的垃圾掩埋场，目前还未确定调查人员是否已经展开搜索，垃圾掩埋场发言人2日表示，如有需要，他们会全力配合调查。

根据2014年纪录，这两处垃圾填埋场，分别是每年可处理约22万8000吨垃圾的Brickyard Disposal Landfill，及每年可处理约41000吨垃圾的Illinois Landfill。

要在过去两年累积数十万吨的“垃圾海”中，挖到章的遗骇，难度可想而知。

章莹颖的家属代理律师史贝克特（Steve Beckett）当地时间2日称，根据罪犯克里斯滕森辩护律师提供的材料，章莹颖的遗骸可能在位于伊利诺伊州中部弗米利恩郡的垃圾填埋场内。

贝克特透露，根据豁免协议，克里斯滕森的辩护律师与该案检察官会面，并向检方提供了与案情相关的材料。

贝克特还表示，章莹颖家人并没有收到这项消息是否真实的保证。这种情形也凭添了“搜索垃圾场”可能又是一场空的可能性。