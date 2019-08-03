旺角游行3000警力防冲突 港警：对暴力零容忍

今日起至下周一，一连三天香港都有示威及集会活动，香港警方今天就全港多区将举行的公众活动会见传媒。警方表示，留意到网上有人号召在旺角游行期间堵路及冲击警方防线，强调警方对任何暴力行为零容忍，将果断执法。据悉，警方今日在旺角预留2000至3000警力应付突发事件。

综合香港星岛日报网及电台网站报道，游行下午将从晏架街游乐场起步，终点设在大角嘴樱桃街公园，约晚上9时结束。距离晏架街足球场900米的旺角警署昨天已经把正门、面向太子道西的32扇窗贴上白色胶膜，以防示威者扔鸡蛋或涂鸦。

现场所见，警方并未在集会附近设置水马，不过昨晚有派工人在警署外加固铁栏螺丝，相信是防止有示威者拆铁栏，路面的地砖也加涂胶水。

马会昨日宣布今日旺角弥敦中心、旺角花园街、旺角亚皆老街、太子弥敦道及旺角塘尾道5间投注站暂停服务，油麻地砵兰街及旺角登打士街的投注站则会在今日傍晚6时关门。附近的商铺均表示会照常营业，视情况再决定会否拉闸。

警方呼吁下午的游行人士依指示可以和平解散，以免影响市民。并吁主办者按不反对通知进行活动。

西九龙总区高级警司（行动）张惠华表示，留意到近日多宗公众活动期间，均有严重暴力事件发生，程度日渐提升，也留意到网上有人号召在旺角游行期间堵路及冲击警方防线，他强调警方对任何暴力行为零容忍，尤其在闹市发生会对公众造成严重威胁，将会果断执法。

另外，港岛总区高级警司（行动）吴乐俊表示，明天的港岛西和将军澳游行集会，预计人数为500人，警方昨天已发出不反对通知，警方会因参与者人士，封闭部分道路，希望参与人士届时密切留意警方广播。