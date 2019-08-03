山西发现一座金代仿木构砖室结构墓葬

中国山西省运城市垣曲县发现一座金代仿木构砖室结构墓葬。

据中新社报道，山西省考古研究所8月3日表示，经抢救性发掘清理，基本确定该墓葬的修建使用年代在公元1191年。抢救性发掘工作自2019年6月起，目前发掘已经结束，后续工作仍在进行中。

该墓的形制为仿木构砖室结构墓，由墓道和墓室组成。墓室装饰主要集中在墓室四壁和须弥座上。北壁当心间凸出作歇山顶门楼造型；东西次间雕男女墓主人夫妇形象，两人分坐靠背椅上，身前桌上分置食物和卷轴；东西两壁分砌格子门四扇，隔心图案有毬纹填华纹、龟背纹、六方勾交填华和六方填华四种，裙板壸门内雕折枝牡丹和盆栽牡丹；南壁因挤压，存在变形和部分塌落。

该墓出土遗物较多，有瓷碗两件，黑白釉各一，双耳黑瓷罐两件，黑釉葵口罐一件，黑瓷罐一件，白瓷灯盏一件，小口陶罐一件和墓志砖一块。

墓志由于土锈漫漶，整体已不可识读，清晰部分见有“明昌二年”，基本可以确定该墓的修建使用年代在公元1191年。

山西省考古研究所表示，这墓葬在墓葬形制、建造方法、装饰内容等方面与晋南地区发现的同类墓葬存在很多共性，尤其是其带有准确的纪年，为研究此类墓葬在晋南地区的发展演变过程提供了新的实物资料。