【旺角游行】警方释放催泪弹试图驱散示威者

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01:07 据香港《明报》报道，在黄大仙区的警察宿舍，有住客与宿舍外的街坊争执打斗，互掷杂物，防暴警施放催泪弹。

00:50 据港府网站发布的消息，港府发言人回应本次示威时，谴责“激进示威者”目无法纪，蓄意破坏社会安宁，甚至挑战国家主权，予以强烈谴责。

00:29 据香港《明报》报道，警方再度在黄大仙区释放催泪弹。

00:25 据香港《明报》报道，在防暴警察离开弥敦道后，大批示威者包围旺角警署。警署门口有一批武装警员戒备。

00:10 综合香港《明报》、香港01报道，有市民在黄大仙区向警察扔杂物，并用激光射向警员，警员手持警棍并施放胡椒喷雾。警车的南窗、挡风玻璃及倒后镜被毁坏。警方在举黑旗警告后，释放催泪弹。

23:55 据香港《明报》报道，对于有示威者疑似在尖沙咀除下旗杆上的中国国旗，并将国旗丢下海，多名香港立法会议员对此表示愤慨并予以强烈谴责。中共中央政法委员会微信平台“中央政法委长安剑”则斥责此举“丧心病狂”。香港前特首、中国政协副主席梁振英表示，会悬赏100万港元（17万新元），呼吁公众向警方提供线索，协助缉捕嫌犯。

23:40 据香港01报道，红磡隧道再有示威者于收费亭摆放物件堵塞，之后迅速离开。警方表示，有示威者再次堵塞红磡海底隧道出入口，导致交通严重阻塞。隧道随后恢复通车。

22:50 据香港01报道，警方也在旺角山东街和柏丽购物大道释放催泪弹。

21:50 据香港《明报》报道，警方在大约晚上9时于尖沙嘴警署附近施放多枚催泪弹，试图驱散示威者。警方指出，尖沙嘴警署外有示威者在多处纵火，并投掷砖块及硬物进入警署，毁坏警署内多部汽车，“严重威胁在场人士的人身安全” ，警方予以严厉谴责。

香港警方指出，尖沙咀警署外有示威者在多处纵火，并投掷砖块及硬物进入警署，毁坏警署内多部汽车，严重威胁在场人士的人身安全，警方予以严厉谴责。警方也表明，因应现场情况，已于附近一带施放催泪烟驱散示威者，并呼吁在场人士及附近街道的市民立即离开。

19:26 【红隧恢复通车】据香港01报道，红磡海底隧道恢复通车，有车辆陆续由九龙方向经红隧往港岛方向行驶。

18:56 据《明报》报道，下午6时50分许示威者开始离开红隧，有示威者撤退时不忘把路障搬离马路。其中有大批示威者高呼返回旺角。

18:30 据香港01报道，示威者阻塞红磡海底隧道的港岛及九龙出入口。

18:24 【主办单位称12万人参与游行】据香港电台报道，主办单位表示“旺角再游行”参与人数为12万人。

17:51 据《明报》报道，游行申请人伍永德表示，今天游行路线有多辆对头车驶向游行队伍，游行期间已两度与警方交涉，之后现场联络的警员离开游行队伍，不知去向。他质疑警方失职，会作出投诉。

至于有示威者偏离原定游行路线，伍永德表示，示威者只是做自己决定的事情，与此次游行无关，不认为会分散示威人数。

17:43 【蒙面黑衣人将中国国旗投入海中】据香港01报道，示威者拆走海港城五支旗杆上的中国国旗。将国旗被投入海中以后，示威者立刻跑开。

（视频来源：互联网）

海港城旗杆上中国国旗被蒙面黑衣人抛入海中。（互联网）

17:35 【主办方宣布游行结束】据香港01报道，主办方宣布游行结束，呼吁游行人士离去，游行人数仍在统计中。

17:19 【原游行队伍龙头抵达终点】据香港01和《明报》综合报道，原游行队伍龙头已抵达终点樱桃街公园，部分人士已离开，未知是否会合弥敦道示威民众。

弥敦道队头有游行人士表示，今天的游行是希望宣传星期一（5日）罢工的信息。

另外，香港入境事务处宣布，因旺角一带发生特别事故，西九龙智能身分证换领中心已于下午4时50分提早停止服务。

17:17 据香港电台报道，一批身穿黑衫的市民，没有跟从不反对通知书所批准的路线行，在下午4时许由旺角道，向旺角方向进发，已经占据弥敦道多条行车线，并继续向油麻地方向前进。

示威者手持“守护未来”的标语。（法新社）

17:11 据香港01报道，占用弥敦道的游行人士抵达尖沙咀警署对面，高呼“香港警察，知法犯法”等口号。另据《明报》报道，尖沙嘴警署已落闸，队伍没有在尖沙嘴警署外停下，继续向尖沙嘴方向前进。

17:01 【港警吁勿偏离游行路线 】据香港电台报道，港警表示有大量示威者已经偏离原有的游行路线，进入弥敦道，向尖沙咀方向前进，对现场交通造成影响。呼吁市民切勿偏离原定的路线，参与人士现正参与一个未经批准的集结，属违法行为。

就旺角一带举行的公众活动，香港警察公共关系科余铠均高级警司简报最新情况。（香港警察面簿截图）

16:10 据《明报》和香港01综合报道，疑因球场出口狭窄，大批游行人士未跟随大部队在大角嘴遊行，往旺角道方向倒灌，已占据整条旺角道。不过该人众似乎想等待游行队伍出发后再加入。

16:00【集会结束 游行正式出发】据香港01报道，游行队伍正式出发，由香港立法会议员毛孟静、前立法会议员罗冠聪及一众银发族带领队头，队头手持黑色横额“警权过大”。

15:44【有网民号召到尖沙嘴码头抗议】据《星岛日报》，网上“连登讨论区”有人指出，警方批准的游行路线太短，且远离商业区，倡议改到尖沙嘴天星码头外聚集抗议，这样可以限制警方使用武力驱散。但另有网民认为，这样分散参加人数，应先到旺角游行，再商议下一步抗议行动。

在尖沙嘴码头巴士总站，下午有多辆警车停泊，有警员驻守戒备。

15:29 【发言嘉宾吁市民参与下周一大罢工】据《明报》报道，多名发言嘉宾呼吁参与8月5日的全港大罢工。香港工党立法会议员张超雄表示，罢工是和平手段，但影响可以很深远。他呼吁游行人士今天小心行事，“不流血、不受伤、不被捕”。

香港民主党立法会议员邝俊宇表示，今日的游行和集会只是“前奏”，重点是8月5日的罢工。

晏架街球场集会开始。（美联社）

15:15 据香港01报道，人潮不断由旺角方向涌入大角咀，棕树街已站满参与集会人士。

15:10 据香港01报道，香港时事评论员刘梦熊在集会发言，强调港人治港，港法治港。他指出，逾百万人游行是受外国势力策划属谬论，并提及示威者过激行为追根究底是林郑月娥之过。

15:00 【附近商户提早关门】据星岛日报网，集会地点的晏架街球场附近不少商户今日都提早拉闸。有店铺表示，昨日已收到警方通知，呼吁商户提早落闸，所以下午提早关。不过也有店铺不担心安全，表示会继续营业。有居民表示，今日会避免上街，昨日已储了粮食，只是担心万一游行演变暴力冲突，警方施放催泪弹的话，可能有气体飘入屋。

女人街市面冷清。（来源：香港01）

14:50 据香港01，集会将开始，游行申请人伍永德指若参加人数逾10万人，预计活动会超过晚上9时。游行将以和平为原则，游行结束后，主办方没有后续行动。

他也表示，非常担心警方会施放催泪弹，因为游行路线接近民居，呼吁警方克制。

香港市民发起今天（3日）下午在旺角游行，早前曾被警方反对，经公众集会及游行上诉委员会昨晚聆讯后，申请人上诉成功，但路线改变。

活动下午两点半会先在晏架街游乐场举行集会，三点半起步。起点为晏架街游乐场，经晏架街、橡树街、海泓道、海庭道，终点是樱桃街公园。结束时间则由原本申请的7时，延长至晚上9时。

警方今天表示，留意到网上有人号召在旺角游行期间堵路及冲击警方防线，强调对任何暴力行为零容忍，将果断执法。