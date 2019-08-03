截至2019年7月31日，中国内地共有198家游戏企业上市，较2018年底增加三家。A股企业占比较去年有所下降，目前各个证券市场仍有10余家游戏企业排队上市。

据新华社8月3日的报道，该报在“中国游戏资本峰会暨2019中国上市/准上市游戏企业竞争力调查报告发布会”上获得上述消息。据伽马数据发布的相关报告显示，2019年上半年，中国游戏市场实际销售收入1163.1亿元（人民币，下同，230.74新币）。

2008年至今中国新增上市游戏企业超过130家，其中2010年至2014年为游戏企业上市高峰期，八成以上游戏企业通过A股上市。

但随着游戏企业业绩不稳定、商誉风险升高等负面因素增多，近年来A股资本市场对游戏企业准入门槛提升，监管与审查更为严格。即使如此，2018年上市游戏企业仍达到12家，更多游戏企业通过港股与美股上市，这说明优质游戏企业仍具备较高上市机会。

根据对A股上市企业的统计，2018年整体传媒产业发展欠佳，各个分行业在一定程度上受商誉减值影响，净利润增速均大幅下降。但游戏板块毛利率仍位列第一且较2017年小幅提升，这也表明游戏板块仍具有较强盈利能力。

2018年主要上市游戏企业收入增长率为11.2%，较2017年有所下降，但仍高于游戏市场整体收入增长率，上市游戏企业仍是中国游戏产业发展主要推动力。