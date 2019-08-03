台媒：赴台游进一步缩紧 大陆八省将严控团客配额

中国大陆政府宣布自8月1日起暂停大陆人民以个人游形式（俗称“自由行”）前往台湾旅游。有台媒报道，大陆将进一步限缩团体旅客。

据联合新闻网报道，台湾旅游业者、观光学者接获大陆组团社传来的最新消息，大陆有八个省已开会决议紧缩团客配额；以来台人数最多的广东省为例，可能要砍八成。

台湾交通部观光局表示，持续收到类似讯息，但仍要查证。

台湾旅行公会全联会理事长萧博仁表示，他正在大陆搜集当地资讯，大陆目前确实将缩减团客配额，只不过各省地区的缩减配额不一，昨天陆续有消息出来。

静宜大学观光学系副教授黄正聪表示，目前大陆各地组团社（大陆认可的可代办来台旅游的旅行社）传回台湾的消息，已有八个省将严格控管配额，来台最多的广东省，两家最大的旅行社广之旅每月配额缩减后只剩1200名，广州携程每月500名。

江西七家组团社每月每家只剩80名配额、宁夏五家每月每家50名，天津11家每月总额300名，浙江18家每月总额3000名；北京、上海、四川也将管控，但配额数还没出来。

萧博仁表示，广东省原本一个月有2万6000人次来台，目前接到当地组团社回覆的讯息示，下个月可能只剩下5000人配额，等于砍了八成，旅客将大幅缩减。

自由行禁令方面，也传出将会更加严格。台湾业者指出，来台需要先有赴台自由行通行证（G签），才能办理入台证。这次大陆也禁止旅行社办理入台证，等于双重控管，就算之前已经办理过G签，也可能因不能办入台证而无法来台，影响扩大。