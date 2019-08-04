黄大仙警民冲突 示威者清晨散去

香港黄大仙凌晨发生警民冲突，警方多次向聚集的市民施放多枚催泪弹，期间有人一度冲出黄大仙中心对开龙翔道，堵塞来回行车线。至接近清晨时分，聚集的市民陆续散去。

据星岛日报报道，昨日晚上10时许，逾百名示威者离开旺角沿太子道往东行，至彩虹道黄大仙警署门口涂鸦后“快闪”，有防暴警追入港铁站内拘捕2人，惟其他示威者同附近居民不满警方行动，到场声援，并在港铁站外拦住警车及要求放人，又包围警署叫嚣，双方又再爆发冲突。警员追赶在场人士，期间有记者、警员及市民跌倒在地，场面非常混乱。

至凌晨时分，警方向在场人士施放多枚催泪弹，有市民逃往黄大仙纪律部队宿舍暂避，但被该处的住户持木棍追打，更有人从高处掷下玻璃樽，及在门外燃放怀疑烟花的爆炸品，虽无人受伤，但群情汹涌，有示威者向宿舍掷物，令现场更加混乱。警方随后再施放催泪弹驱散。

有市民一度冲出黄大仙中心对开龙翔道，堵塞来回行车线，防暴警察其后作出驱散。凌晨3时许，警署及宿舍一带再有近300人聚集，防暴警察约一小时后作出驱散行动，人群其后散去。

另外警方在黄大仙盈凤里截获5部可疑车辆，当中包括私家车、七人车及客货车，车内载有大量物资，包括大批头盔及“大声公”，警员盘查车上10多名男女，其中2名男子被带返警署调查。