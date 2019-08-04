中国拒绝德国联邦议会人权委员会访华

德国联邦议会两个代表团准备访华。但中国拒绝德国联邦议院人权委员会访华。另一代表团里一位绿党议员也遭到中国的抵制。原因显然是人权话题。

据德国广播电台报道，中国拒绝德国联邦议院人权委员会访华。联盟党人权政策发言人布兰特（Michael Brand） 周六在柏林表示，中国官方拒绝准许代表团入境。代表团本来早就计划好九月访华，其中包括访问北京，新疆和西藏，访华重点话题为“中国信教少数民族的状况”。

布兰特表示：“这是惩一儆百，让人们看到那些敢于为人权问题清晰发声并敢于捅伤口的人会得到什么待遇。”

此前，中方已拒绝绿党议员鲍泽参加访华团。绿党议员鲍泽（Margarete Bause）是德国联邦议会数字化议程访华团的代表。由于中方拒绝鲍泽随团访华，该团访华计划也可能搁浅。但鲍泽不打算向中国低头。

鲍泽一直在为生活在中国新疆的维族人的人权发声。她批评中国在新疆设立再教育营。北京方面则指责维族人在新疆地区制造袭击和骚扰。

在香港议题上，鲍泽也多次表态，支持民主派示威者。

鲍泽在接受德新社采访时表示，“中方表示，只要我在代表团的名单上，委员会就不能去中国访问。这种做法是完全不可接受的。我认为，这就是（中方）尝试用这种方式让那些为人权大声疾呼的议员都消声。德国联邦议会绝不允许接受中国的这种做法。”

德国联邦议会数字化议程委员会原定8月23日起访华一周，其中包括参观上海和北京的初创企业并访问一个智能科技园。绿党议员鲍泽临时替代一位绿党议员，加入了代表团。鲍泽在一封写给委员会主席的信中明确表示，无论是她本人还是议会党团联盟，都没有理由放弃这次行程，她仍然会继续留在代表团里。她还说，绿党议会党团主席也支持他的做法。