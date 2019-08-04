三区放催泪弹 港警：至少20人被捕

香港昨日（3日）反对《逃犯条例》修订的旺角游行，有示威者没跟随原订路线，游行至尖沙嘴，其后两度“快闪”堵塞红隧出入口，也有人于深夜包围黄大仙警署。警方于三区施放催烟弹驱散人群。警方表示，清场行动共拘捕超过20人，指他们涉嫌非法集结、藏有攻击性武器及袭击等。警方强调以最低武力驱散人群，施放催烟弹是别无选择。

据《明报》报道，警察公共关系科高级警司余铠均表示，昨日示威者武力升级，部分人偏离原订游行路线，冲突由西九龙扩至东九龙，威胁市民人身安全，严重阻塞交通。昨有示威者沿弥敦道向尖沙咀方向前进，部分示威者包围尖沙咀警署，并毁坏警署外设施、纵火、以巨型弹射器投掷砖块及硬物入警署，毁坏警署内超过20部车辆，警方严厉谴责暴力行为。

由于尖沙咀弥敦道一带情况恶化，警方警告无效后，于尖沙咀及旺角展开驱散行动。余铠均表示，警方驱散期间有示威者向警察掷汽油弹、砖头、玻璃樽及杂物，并以激光照射警员及将燃烧垃圾桶推向警方。余表示，警方在别无选择下施放催泪烟制止。

警方于尖沙嘴清场期间，有示威者沿太子道东往黄大仙方向前进，警方与示威者于黄大仙一巴士站对峙，有示威者包围及破坏警车、向警员及警车抛掷杂物。余说，示威者其后包围黄大仙纪律部队宿舍，向宿舍投掷爆竹及杂物，部分低层宿舍玻璃窗及车闸栏杆等政府公物被破坏。余表示，由于现场情况混乱，警方于附近一带施放催泪烟驱散示威者。

余铠均称，警方驱散行动克制和忍让，又指旺角及尖沙嘴人多，不希望出现冲击情况，示威者行为危害在场人士安全，矛头直指警方，故警方以最低武力驱散。被问到警方为何在黄大仙民居一带施放催泪弹，余解释，施放催泪弹是为了拉开距离，令大家有一个缓冲，尽快回复秩序和安全。